Explosión en discoteca en Perú dejó al menos 33 heridos, incluyendo tres menores

Una fuerte explosión se registró en una discoteca ubicada en la ciudad de Trujillo, al norte de Perú, dejando al menos 33 personas heridas, entre ellas tres menores, según informaron medios locales.

En un video que circula en redes sociales, se observa al grupo Amor Rebelde bailando sobre el escenario cuando, de un momento a otro, se escucha una fuerte explosión, generando pánico entre los asistentes, quienes comienzan a correr despavoridos mientras intentan salir del lugar.

Varios de los afectados fueron trasladados de emergencia al Hospital Belén y al Hospital Regional Docente de Trujillo, donde reciben atención médica especializada. “Estamos brindando todos los recursos necesarios para la atención de los heridos, algunos de los cuales presentan lesiones graves”, declaró Florián.

Según reportes, las autoridades aún investigan las causas del incidente, con especial atención a la posibilidad de que la explosión haya sido provocada por un artefacto explosivo.

No obstante, no se descarta que un problema eléctrico en el local nocturno haya sido el detonante.

El establecimiento ya había sido blanco de un ataque semanas atrás, cuando delincuentes lanzaron una bomba lacrimógena durante las celebraciones por el Día de San Valentín, lo que generó creciente preocupación entre vecinos y autoridades sobre la seguridad en la zona.

Por ahora, la policía y la fiscalía local mantienen un operativo de investigación, mientras que se refuerzan las medidas de seguridad en otros locales nocturnos de la región.

