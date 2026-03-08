TEMAS DE HOY:
Policial

Delincuentes en moto asaltan surtidor y realizan disparos en su huida

El atraco se produjo en un surtidor de la zona norte de Santa Cruz; los testigos relatan momentos de pánico.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

08/03/2026 8:49

Un violento atraco se registró en un surtidor de la carretera al norte de Santa Cruz
Santa Cruz, Bolivia

Un violento atraco se registró en un surtidor de la zona norte de Santa Cruz, donde dos antisociales, a bordo de una motocicleta, encañonaron a una de las trabajadoras y se llevaron el dinero de la caja.

El hecho provocó momentos de pánico entre los presentes, quienes además reportaron disparos realizados por los delincuentes durante su huida.

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen y del DACI se trasladaron al lugar para iniciar las investigaciones. Hasta el momento, se desconoce la cantidad exacta de dinero que fue sustraída.

Testigos que presenciaron el hecho relataron con preocupación lo ocurrido.

“Una moto… una moto… estaban a tiro ahí”, señaló el hombre. “Había varios ahí cargando… y ni uno para arrollarlos. Ellos se fueron hacia el norte, pero nadie los pudo alcanzar”, agregó.

Las autoridades continúan con las investigaciones para dar con los responsables y determinar con exactitud los detalles del hecho. La Policía hizo un llamado a la ciudadanía a brindar cualquier información que pueda ayudar a esclarecer el caso.

