VIDEO: Así fue el robo a un surtidor en la carretera al norte de Santa Cruz

Red Uno tuvo acceso a las imágenes de las cámaras de seguridad del surtidor atracado la noche del sábado en la carretera al norte de Santa Cruz.

En el material audiovisual se observa cómo un hombre vestido de negro llega al lugar y amenaza a la ventera, quien incluso intenta huir, pero el sujeto la intimida y le exige que le entregue el dinero que llevaba.

En el video también se aprecia que el delincuente llegó a bordo de una motocicleta y descendió rápidamente para encarar a la cajera, mientras su cómplice avanzaba para esperarlo más adelante. Una segunda trabajadora logró escapar ilesa del asalto.

Todo ocurrió en presencia de una pareja que estaba cargando combustible; ante el susto, los ciudadanos se ocultaron dentro de su vehículo hasta que los delincuentes se dieron a la fuga.

Las autoridades de la Policía de la FELCC y del DACI se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para dar con los responsables del hecho y garantizar la seguridad en la zona.

