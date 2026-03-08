Policía confirma orden de aprehensión contra madre acusada de tentativa de infanticidio en El Alto

El Comando Departamental de la Policía de La Paz confirmó la emisión de una orden de aprehensión contra la madre de tres menores que permanecen internados en el Hospital del Norte, tras un presunto intento de infanticidio ocurrido en la ciudad de El Alto.

El director general de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), Rubén Caetano, informó que se activó operativos para dar con el paradero de la mujer, quien se encuentra prófuga.

“Vamos a extremar todos los recursos para la captura de la agresora. Lamentamos que una persona de sexo femenino, en este caso la madre, y además con ese vínculo maternal que tiene con los niños haya procedido de esa manera. Es totalmente reprochable esa actitud. En ese marco estamos actuando rápidamente en coordinación con otras unidades”, afirmó.

Antecedentes del caso

El hecho ocurrió el sábado cerca del mediodía en la zona Huayna Potosí, donde tres hermanos: una niña de 11 años, otra de 5 y un niño de 4; fueron encontrados en estado crítico luego de presuntamente ingerir una sustancia tóxica y presentar heridas en las muñecas.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la madre habría suministrado a los menores órganos fosforados, un tipo de veneno, antes de abandonar el lugar.

Los niños fueron auxiliados por vecinos después de que la mayor de las hermanas pidiera ayuda. Según el testimonio de la tía de los menores, Lidia Capajequi, los pequeños estaban encerrados dentro de un vehículo en el garaje de la vivienda.

Estado de salud

Los tres menores fueron trasladados de emergencia al Hospital del Norte. La niña de 11 años permanece en terapia intensiva con estado reservado debido a la pérdida considerable de sangre, mientras que los otros dos niños, de 4 y 5 años, fueron sometidos a cirugías y se encuentran en sala bajo observación médica.

Tras el hecho, la madre y su actual pareja abandonaron el lugar. Según la familia, la mujer también habría huido con ahorros, documentos y pertenencias personales.

La Policía continúa con los operativos de búsqueda mientras el caso es investigado como tentativa de infanticidio, un hecho que ha generado conmoción entre los vecinos y familiares de los menores, quienes exigen justicia.

