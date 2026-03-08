Tía denuncia que madre de los niños envenenados en El Alto huyó con los ahorros de la familia

La tía de los tres menores víctimas de tentativa de infanticidio en la ciudad de El Alto, Lidia Capajequi, reveló que la madre de los niños huyó tras el hecho llevándose los ahorros de la familia, documentos y pertenencias personales, mientras los pequeños permanecen hospitalizados.

El caso ocurrió el sábado cerca del mediodía en la zona Huayna Potosí, donde tres hermanitos, una niña de 11 años, otra de 5 y un niño de 4 años, fueron encontrados gravemente afectados luego de que presuntamente consumieran órganos fosforados y presentaran cortes en las muñecas.

De acuerdo con el testimonio de la familiar, la mujer habría abandonado la vivienda después del hecho, dejando a los menores en estado crítico.

“Todo se lo ha llevado la mujer. No hay nada en la casa, ni los documentos de los niños ni del auto, tampoco la plata”, denunció la tía.

Niños pidieron auxilio

La tía explicó que los menores fueron encontrados por vecinos luego de que la niña mayor pidiera ayuda.

Según su relato, los pequeños estaban encerrados dentro de un vehículo en el garaje de la vivienda, tras haber ingerido veneno.

“El mayor había gritado ‘auxilio, ayúdeme por favor’, y un vecino más bien los ha auxiliado para llevarlos al centro de salud”, señaló.

Estado de salud de los menores

Los tres niños fueron trasladados al Hospital del Norte de El Alto, donde continúan internados.

La niña de 11 años permanece en terapia intensiva y su estado es reservado, ya que habría perdido una gran cantidad de sangre, mientras que los otros dos menores, de 4 y 5 años, ya fueron operados y se encuentran en sala bajo observación médica.

Búsqueda de la madre

Tras el hecho, la madre de los menores y su actual pareja abandonaron el lugar, por lo que la Policía activó un operativo para dar con su paradero.

Las autoridades investigan el caso como tentativa de infanticidio, un hecho que ha generado conmoción en la ciudad de El Alto mientras la familia espera la recuperación de los tres niños.

