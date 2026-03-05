Fiscalía abre siete procesos por robo de dinero tras accidente del avión Hércules

El Ministerio Público informó que abrió siete procesos penales por el robo de dinero ocurrido tras el accidente del avión Hércules C-130 en El Alto, donde varias personas habrían sustraído billetes que transportaba la aeronave.

El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, explicó que las investigaciones se iniciaron por los delitos de robo agravado y allanamiento.

Según los datos de la Fiscalía, 40 hombres, 11 mujeres y cuatro menores de edad fueron aprehendidos en relación con estos hechos. Los menores fueron liberados tras la aplicación de medidas legales correspondientes.

“Tenemos siete procesos por el robo de dinero relacionado con el siniestro del avión Hércules”, informó la autoridad.

Tras las audiencias cautelares, 24 personas fueron enviadas con detención preventiva, mientras que 21 ciudadanos recibieron detención domiciliaria.

Asimismo, el Ministerio Público realizó 21 allanamientos en viviendas cercanas al lugar del accidente, donde se hallaron billetes vinculados al dinero transportado por la aeronave.

“En siete domicilios se encontraron billetes relacionados con la sustracción del dinero del avión”, detalló el fiscal.

Durante estos operativos también se secuestraron 32.620 bolivianos, además de teléfonos celulares y otros elementos que serán analizados como parte de la investigación.

