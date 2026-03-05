Una joven y su mascota son rescatadas por Bomberos de un incendio estructural en Potosí

Una tarde de angustia se vivió este martes en la zona San Marcos de la ciudad de Potosí. Un incendio de magnitud estructural, registrado en un inmueble de la calle La Paz (entre Nogales), movilizó a todo el contingente de la Dirección Departamental de Bomberos “Caracoles”, dejando como saldo daños materiales de consideración y dos rescates exitosos.

El origen del fuego

Cerca de las 17:40, la central de Radio Patrullas 110 alertó sobre el fuego en la vivienda de la señora Martha Torres Tapia. Según el informe técnico de Bomberos, el incendio comenzó en la planta baja debido a una estufa eléctrica a gas natural que se encontraba demasiado cerca de un sofá de material sintético (poliéster).

Las llamas se propagaron rápidamente alimentadas por materiales combustibles como carbón, sillas y mesas de madera, generando una densa humareda y elevadas temperaturas que afectaron por radiación incluso al segundo piso de la casa.

Rescate heroico: Una joven y su "Coco"

El momento de mayor tensión ocurrió cuando los efectivos ingresaron a la segunda planta, inundada por monóxido de carbono. Allí lograron rescatar a la señorita Lizeth Vanesa Tijra Torrez (19 años), quien presentaba serias dificultades respiratorias por la inhalación de humo. Tras recibir atención prehospitalaria y oxígeno por parte de los paramédicos, la joven se estabilizó y decidió no ser trasladada a un centro médico.

Sin embargo, la emergencia no terminó ahí. En medio del llanto, la joven alertó que su mascota, un can de raza Chihuahua de nombre "Coco", seguía atrapado en su dormitorio. El personal de rescate volvió a ingresar al ambiente contaminado, logrando sacar al pequeño animal sano y salvo para entregarlo a su dueña.

Intenso operativo

Para controlar el siniestro, la Unidad "Caracoles" desplegó un importante equipo técnico que incluyó el Vehículo de Intervención Rápida (VIR), el camión "Alcón", un cisterna y una ambulancia.

Ventilación hidráulica: Se utilizaron 600 litros de agua para despejar el humo tóxico del segundo piso.

Enfriamiento: Se emplearon otros 500 litros para sofocar las brasas en la planta baja y evitar que el fuego se reactivara.

El operativo, liderado por el Sof. 2do. Dalencio Camata y doce efectivos, concluyó cerca de las 19:40. Las autoridades de Bomberos reiteran a la población potosina la importancia de no dejar estufas cerca de materiales inflamables y revisar constantemente las conexiones eléctricas para evitar este tipo de incidentes que ponen en riesgo la vida y el patrimonio.

Vea las imágenes del rescate:

