Loritos murieron calcinados: Incendio consume centro naturista en Santa Cruz

Un voraz incendio estructural consumió cerca del 70% de un centro naturista y vivienda en el barrio Los Ángeles, ubicado en la avenida Mutualista de la capital cruceña. A pesar de que la única persona que se encontraba en el lugar logró escapar ilesa, las llamas se cobraron la vida de dos loros que quedaron atrapados en su jaula.

El siniestro se desató con tal rapidez que, según los vecinos, en cuestión de minutos el fuego ya había consumido gran parte de la estructura. "En dos minutos se consumió todo", relató un familiar de los habitantes, quien llegó al lugar tras ser alertado por su sobrina. La rápida acción de los bomberos y de los vecinos, quienes intentaron controlar las llamas con baldes y mangueras, evitó que el fuego se propagara a las viviendas colindantes.

Según las primeras investigaciones de los bomberos, la causa del incendio podría ser un descuido, posiblemente una olla con leche que fue dejada al fuego. Sin embargo, no descartan la posibilidad de un cortocircuito, y las investigaciones continúan para determinar la causa exacta.

La pérdida de los loros fue el único saldo fatal del incidente, ya que el resto de los residentes y una mascota, un gato, lograron ponerse a salvo. "No hay personas heridas, gracias a Dios", expresó aliviado uno de los habitantes. A pesar de los daños materiales considerables, los bomberos lograron controlar la situación y anular el riesgo para las viviendas vecinas.

