Suben tarifas en Santa Cruz: pasajeros pagan hasta Bs. 500 por viajar en víspera navideña

La Terminal Bimodal de Santa Cruz de la Sierra enfrenta una alta afluencia de pasajeros a días de la Navidad, en medio de una preocupante falta de buses. La combinación de demanda masiva y escasez de vehículos ha provocado un incremento abrupto en los precios de los pasajes hacia destinos interdepartamentales e interprovinciales.

Los usuarios denuncian cobros superiores a los habituales. “Para ir al Beni me cobraron Bs. 250, pero antes costaba Bs. 180”, relató una pasajera. En otros casos, como la ruta a La Paz, se han reportado tarifas de hasta Bs. 500, muy por encima del promedio habitual para la época.

Esta tendencia también se replica en rutas más cortas. Por ejemplo, el pasaje a San Miguel de Velasco subió de Bs. 150 a Bs. 200 en cuestión de días.

La ausencia de controles efectivos por parte de las autoridades ha dejado a los viajeros sin otra opción que pagar montos elevados para garantizar un espacio y viajar a tiempo. El objetivo: reencontrarse con sus familias en estas fiestas.

