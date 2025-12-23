Tras jornada de tensión en el Concejo Municipal de Santa Cruz, se fija el pasaje en Bs 3

Tras horas de incertidumbre y una crisis de movilidad que dejó a miles de ciudadanos varados, el conflicto por el precio del pasaje en Santa Cruz de la Sierra llegó a una resolución. Las autoridades municipales y los dirigentes del transporte acordaron fijar la tarifa en 3 bolivianos.

El desenlace de una sesión accidentada

La jornada comenzó con una sesión acalorada en la que el presidente del Concejo, Juan Carlos Medrano, lanzó un ultimátum al sector, calificando su postura como "caprichosa" y advirtiendo incluso con la licitación de rutas si no se restablecía el servicio. El sector transporte, representado por dirigentes como Filiberto Mercado, insistía inicialmente en una tarifa de 3,50 bolivianos como medida transitoria, argumentando que el incremento del 163% en el costo del diésel hacía insostenible el cobro actual.

Sin embargo, tras mantenerse el Concejo en tiempo y materia durante el cuarto intermedio, los transportistas finalmente aceptaron la propuesta del Ejecutivo Municipal. "Una gran señal hubiera sido que los señores salieran a trabajar con la tarifa sugerida de 3 pesos", había manifestado Medrano horas antes de concretarse el acuerdo.

La disputa por la tarifa: 3, 3.50 o 4 bolivianos

La brecha entre las propuestas fue el principal obstáculo. La Alcaldía sugirió una tarifa de 3 bolivianos, mientras que el sector transporte inicialmente solicitó 4 bolivianos. Durante la sesión, los transportistas bajaron su pretensión a una "tarifa transitoria" de 3,50 bolivianos para reanudar el servicio de inmediato.

Sin embargo, el Concejo afirmó que no iba a fijar precios sin el respaldo del estudio técnico que elabora el Ejecutivo Municipal. "No vamos a aprobar ni cuatro pesos ni cinco pesos... Una señal de buena fe era que el transporte vaya en este momento a trabajar" mientras se revisan los informes, agregó el presidente del Concejo.

La postura del transporte: "No es un paro, es un repliegue"

Por su parte, los representantes del sector aseguran que la situación es de supervivencia debido a la eliminación de la subvención estatal a los combustibles. Filiberto Mercado, secretario general del Sindicato 24 de Septiembre, aclaró que no se trata de un paro, sino de un "repliegue" forzado por los costos operativos.

"Yo prefiero que estén parados los micros porque no me da. Legalmente, según el estudio, sale pues arriba de 4 bolivianos. Aceptamos 3,50 por nuestro pueblo, porque tenemos que ponerle el hombro todos", explicó Mercado, detallando que el precio del diésel subió un 163%.

Los transportistas también criticaron que se permita a los trufis cobrar 3 bolivianos con una tarifa única, mientras que ellos deben mantener tarifas diferenciadas para escolares, universitarios y adultos mayores.

Mientras el diálogo estaba empantanado, la población es la más afectada. Medrano lamentó que la falta de micros ya haya provocado accidentes de personas que intentan trasladarse en vehículos no aptos (camionetas) y criticó que la gente esté "parada" en las calles. Por su parte, los choferes admitieron que les da "pena" ver al pueblo sufriendo y pagando hasta 10 bolivianos en transportes alternativos, pero insisten en que necesitan una tarifa oficial para evitar peleas con los usuarios.

Con la fijación del pasaje en 3 bolivianos, se espera que el 100% de las unidades de microbuses retome sus rutas de manera inmediata.

Mira la programación en Red Uno Play