El presidente del Concejo Municipal, Juan Carlos Medrano, anunció la aprobación de una tarifa transitoria de 3 bolivianos para el transporte público urbano, vigente desde este lunes 22 de diciembre hasta el 5 de enero.

La medida fue adoptada tras una sesión extraordinaria y en respuesta a la difícil situación generada por el paro del transporte y el aumento del precio de los combustibles.

“Queremos informar a todo el pueblo cruceño que estamos conscientes de la difícil situación que estamos atravesando a causa de este paro de transporte. La gente necesita el sistema de transporte y le está pasando mal en este momento”, dijo Medrano.

La autoridad explicó que, tras recibir los informes del Ejecutivo Municipal, se estableció una banda de precios entre 2,98 y 3,05 bolivianos, mientras que el sector transporte propuso inicialmente un precio cercano a 3,90 bolivianos.

“Este Concejo Municipal cree firmemente que la tarifa social razonable debería rondar los 2,50 bolivianos, pero debemos respetar el procedimiento y el informe presentado por el Ejecutivo”, agregó.

Medrano exhortó a los transportistas a cumplir con la nueva tarifa y recordó que cualquier intento de cobrar más de los 3 bolivianos será sancionado. Asimismo, advirtió que quienes no presten el servicio podrían perder la concesión de sus rutas y que se licitarán nuevas para garantizar un servicio eficiente y accesible.

La tarifa de Bs 3 será temporal hasta el 5 de enero, fecha en la que el Concejo Municipal, junto a los colegios de profesionales, evaluará los estudios técnicos para definir la tarifa definitiva para 2026. “No vamos a aprobar ningún monto adicional mientras no tengamos la evaluación técnica correspondiente”, aseguró Medrano.

Con esta medida, los usuarios del transporte público de Santa Cruz podrán pagar solo 3 bolivianos por el pasaje durante el periodo transitorio, mientras se busca un equilibrio entre las necesidades de la ciudadanía y los intereses del sector transportista.

