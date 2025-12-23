La medida, aprobada tras una sesión extraordinaria, busca aliviar la economía de los usuarios del transporte público en Santa Cruz durante las fiestas de fin de año.
22/12/2025 21:58

El presidente del Concejo Municipal, Juan Carlos Medrano, anunció la aprobación de una tarifa transitoria de 3 bolivianos para el transporte público urbano, vigente desde este lunes 22 de diciembre hasta el 5 de enero.
La medida fue adoptada tras una sesión extraordinaria y en respuesta a la difícil situación generada por el paro del transporte y el aumento del precio de los combustibles.
“Queremos informar a todo el pueblo cruceño que estamos conscientes de la difícil situación que estamos atravesando a causa de este paro de transporte. La gente necesita el sistema de transporte y le está pasando mal en este momento”, dijo Medrano.
La autoridad explicó que, tras recibir los informes del Ejecutivo Municipal, se estableció una banda de precios entre 2,98 y 3,05 bolivianos, mientras que el sector transporte propuso inicialmente un precio cercano a 3,90 bolivianos.
“Este Concejo Municipal cree firmemente que la tarifa social razonable debería rondar los 2,50 bolivianos, pero debemos respetar el procedimiento y el informe presentado por el Ejecutivo”, agregó.
Medrano exhortó a los transportistas a cumplir con la nueva tarifa y recordó que cualquier intento de cobrar más de los 3 bolivianos será sancionado. Asimismo, advirtió que quienes no presten el servicio podrían perder la concesión de sus rutas y que se licitarán nuevas para garantizar un servicio eficiente y accesible.
La tarifa de Bs 3 será temporal hasta el 5 de enero, fecha en la que el Concejo Municipal, junto a los colegios de profesionales, evaluará los estudios técnicos para definir la tarifa definitiva para 2026. “No vamos a aprobar ningún monto adicional mientras no tengamos la evaluación técnica correspondiente”, aseguró Medrano.
Con esta medida, los usuarios del transporte público de Santa Cruz podrán pagar solo 3 bolivianos por el pasaje durante el periodo transitorio, mientras se busca un equilibrio entre las necesidades de la ciudadanía y los intereses del sector transportista.
