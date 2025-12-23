TEMAS DE HOY:
Concejo aprueba tarifa transitoria de Bs 3 para el transporte en Santa Cruz de la Sierra

La medida, aprobada tras una sesión extraordinaria, busca aliviar la economía de los usuarios del transporte público en Santa Cruz durante las fiestas de fin de año. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

22/12/2025 21:58

Santa Cruz, Bolivia

El presidente del Concejo Municipal, Juan Carlos Medrano, anunció la aprobación de una tarifa transitoria de 3 bolivianos para el transporte público urbano, vigente desde este lunes 22 de diciembre hasta el 5 de enero.

La medida fue adoptada tras una sesión extraordinaria y en respuesta a la difícil situación generada por el paro del transporte y el aumento del precio de los combustibles.

“Queremos informar a todo el pueblo cruceño que estamos conscientes de la difícil situación que estamos atravesando a causa de este paro de transporte. La gente necesita el sistema de transporte y le está pasando mal en este momento”, dijo Medrano.

La autoridad explicó que, tras recibir los informes del Ejecutivo Municipal, se estableció una banda de precios entre 2,98 y 3,05 bolivianos, mientras que el sector transporte propuso inicialmente un precio cercano a 3,90 bolivianos.

“Este Concejo Municipal cree firmemente que la tarifa social razonable debería rondar los 2,50 bolivianos, pero debemos respetar el procedimiento y el informe presentado por el Ejecutivo”, agregó.

Medrano exhortó a los transportistas a cumplir con la nueva tarifa y recordó que cualquier intento de cobrar más de los 3 bolivianos será sancionado. Asimismo, advirtió que quienes no presten el servicio podrían perder la concesión de sus rutas y que se licitarán nuevas para garantizar un servicio eficiente y accesible.

La tarifa de Bs 3 será temporal hasta el 5 de enero, fecha en la que el Concejo Municipal, junto a los colegios de profesionales, evaluará los estudios técnicos para definir la tarifa definitiva para 2026. “No vamos a aprobar ningún monto adicional mientras no tengamos la evaluación técnica correspondiente”, aseguró Medrano.

Con esta medida, los usuarios del transporte público de Santa Cruz podrán pagar solo 3 bolivianos por el pasaje durante el periodo transitorio, mientras se busca un equilibrio entre las necesidades de la ciudadanía y los intereses del sector transportista.

