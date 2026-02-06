Comité Pro Santa Cruz confirma instalación de mesa de diálogo por combustible

El Comité Pro Santa Cruz anunció que asumirá un rol de mediador entre los sectores afectados por la presunta mala calidad del combustible y el Gobierno nacional, tras la apertura de una mesa de diálogo que se instalará este lunes en instalaciones de YPFB en la capital cruceña.

El vicepresidente de la institución cívica, Agustín Zambrana, informó que se ha ingresado a una “fase 3” del proceso que el Comité viene planteando desde que estalló la denuncia por carburantes presuntamente contaminados.

“Hemos ingresado a la fase 3, como nosotros lo veníamos diciendo. Fase 1, que se admita que hay un problema. Fase 2, empezar a encontrar a los responsables. Y ahora la fase 3, la solución”, sostuvo Zambrana.

Según explicó, la primera etapa se cumplió cuando se reconoció públicamente la existencia de irregularidades en la calidad del combustible. En la segunda fase, añadió, se trabaja en la identificación de responsabilidades. “Tenemos supuestamente ya 350 funcionarios que están siendo removidos, porque estarían dentro de estos problemas del tema del combustible”, afirmó.

Zambrana indicó que en las últimas horas el Comité sostuvo conversaciones con autoridades nacionales y distintos sectores para concretar una mesa de trabajo que permita avanzar hacia una solución definitiva.

“Estamos ingresando a esta mesa el día lunes a las 9:30 de la mañana en dependencias de YPFB Santa Cruz. Vamos a estar conversando con el Gobierno nacional, ministros, presidentes de YPFB y otros sectores, para buscar esta mediación entre sectores y el Gobierno”, detalló.

Además de la explicación técnica que deberá brindar YPFB sobre lo ocurrido, el Comité insiste en que se debe establecer un mecanismo de compensación para los propietarios de vehículos afectados.

“Queremos que se haga un programa de compensación, resarcimiento e indemnización a todos los motorizados que han sido afectados, a través de procesos internos ante la ANH y otros que seguramente los seguros van a activar”, remarcó.

Entre los sectores que ya confirmaron su participación están los mototaxistas, quienes solicitaron formalmente la intermediación del Comité. También se prevé la presencia de vecinos y otros actores que deseen escuchar la explicación técnica y plantear sus demandas.

