Investigan tentativa de homicidio contra menor y ya son tres los aprehendidos

El Ministerio Público informó que se investigan los delitos de tentativa de homicidio y lesiones graves y leves tras la agresión registrada contra un menor de 15 años durante una pelea de sparring en Santa Cruz.

El fiscal Carlos Alberto Hurtado confirmó que ya se ejecutó un mandamiento de aprehensión contra Pablo Mendoza Villca, quien sería el principal contrincante del adolescente durante la pelea.

“El delito que se investiga contra el señor Pablo Mendoza es tentativa de homicidio y lesiones leves y graves”, señaló Hurtado.

Asimismo, la autoridad del Ministerio Público informó que existen otras dos personas aprehendidas, identificadas en los videos, quienes presuntamente también participaron en la golpiza contra el menor.

“En este momento se han ejecutado tres mandamientos de aprehensión contra otros peleadores que tenemos en video identificados, quienes habrían propinado una golpiza que causó daño a la humanidad del menor”, explicó el fiscal.

Respecto a estos dos implicados adicionales, Hurtado precisó que inicialmente son investigados por el delito de lesiones graves, aunque no se descarta una ampliación de la investigación.

“Estamos analizando el caso para ampliar la imputación también por tentativa de homicidio”, agregó.

El Ministerio Público continúa con las diligencias investigativas para esclarecer completamente los hechos y determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados en este violento ataque que ha generado indignación en la población.

