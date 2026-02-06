Pablo Mendoza, de 25 años, es el boxeador que se ve en el video de las cámaras de vigilancia de un gimnasio practicando sparring con un menor de 15 años que terminó en coma. Él se presentó de manera voluntaria ante la Fiscalía para someterse a la investigación por el hecho ocurrido durante un entrenamiento deportivo.

Según informó su abogado defensor, Fernando Rivera, Mendoza “nunca fue citado, nunca fue notificado ni buscado por la Policía”, y decidió apersonarse tras conocer que existía una orden de aprehensión en su contra.

“El único objetivo de mi cliente fue someterse a la investigación y a la aplicación de la ley”, afirmó Rivera, quien detalló que Mendoza acudió alrededor de las 10:45 de la mañana a las oficinas del Ministerio Público, en inmediaciones de Villa Mercedes.

El jurista explicó que fue en ese lugar donde “la fiscal asistente llamó a la Policía y procedieron a su aprehensión”, pese a que, según sostuvo, la presentación fue completamente voluntaria.

Rivera aclaró que su defendido fue el tercer sparring durante la jornada de entrenamiento y recalcó que se trata de un peleador profesional.

“Él se estaba preparando para una pelea profesional en el mes de febrero y fue convocado como sparring dentro de un evento de entrenamiento”, señaló.

Asimismo, el abogado cuestionó las condiciones en las que se desarrolló la actividad deportiva y apuntó a una posible responsabilidad de los organizadores.

“Si se estaba organizando un evento deportivo, mínimamente debió haber un paramédico. Ese es un elemento esencial que debe tomar en cuenta la Fiscalía y la autoridad jurisdiccional”, manifestó.

El caso continúa en etapa de investigación mientras el Ministerio Público evalúa los elementos y posibles responsabilidades por el hecho suscitado en el gimnasio.

Mira la programación en Red Uno Play