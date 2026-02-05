TEMAS DE HOY:
Así cierra el dólar en el mercado paralelo este jueves 5 de febrero en Bolivia

El dólar paralelo en Bolivia mantiene tendencia al alza y cierra la jornada por encima de los Bs 9.20.

Milen Saavedra

05/02/2026 19:43

Así cierra el dólar en el mercado paralelo este jueves 5 de febrero en Bolivia. Imagen: Freepik.
Bolivia

El mercado cambiario informal en Bolivia registró una nueva jornada de volatilidad este jueves 5 de febrero de 2026. Según los principales monitoreos del sector, la divisa estadounidense cerró con una tendencia alcista en comparación con las primeras horas de la mañana, consolidando la brecha respecto al tipo de cambio oficial.

De acuerdo con el portal especializado dolarboliviahoy.com, la cotización al cierre de la noche situó al dólar en Bs 9.26 para la compra y Bs 9.24 para la venta. Este movimiento representa un incremento significativo respecto a la apertura matutina, cuando la divisa inició negociándose en Bs 9.26 para la compra y Bs 9.23 para la venta.

Portal especializado dolarboliviahoy.com

Por otro lado, el sitio de monitoreo en tiempo real bolivianblue.net, que rastrea operaciones directas en el mercado callejero, reportó cifras ligeramente superiores al finalizar el día. Según esta plataforma, el denominado "dólar blue" terminó la jornada en Bs 9.27 para la compra y Bs 9.26 para la venta. En las primeras horas de este jueves, este mismo portal registraba valores de Bs 9.26 y Bs 9.23 respectivamente, lo que confirma una presión ascendente en la demanda de la moneda extranjera durante las últimas horas de operación.

 

