Hombre muere tras ser atropellado por conductor que fugó en Santa Cruz

Un fatal accidente de tránsito se registró la mañana de este jueves en la zona de la avenida Virgen de Luján, en Santa Cruz , donde un hombre perdió la vida tras ser atropellado por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga.

La víctima fue identificada como Samuel Chiqueno, de aproximadamente 32 años de edad. Hasta el lugar llegaron familiares del fallecido, quienes pidieron a las autoridades que el hecho sea investigado y no quede en la impunidad.

“Él es mi cuñado, no sabemos quién es el sujeto que ha chocado y queremos que la Policía investigue eso y que no quede así nomás”, manifestó.

De acuerdo con la versión de testigos, el vehículo involucrado sería un micro. Así lo confirmó el mismo familiar al ser consultado por la prensa. “Los testigos dicen que es un micro, pero eso ya está en manos de la Policía”, señaló.

El testigo indicó además que Samuel Chiqueno se dedicaba al reciclaje y era una persona tranquila. “Era un joven muy buena persona, no molestaba a nadie. Se dedicaba a reciclar materiales”, afirmó conmovido.

Los familiares reiteraron su pedido de que el responsable sea capturado. “Queremos que lo agarre el conductor que ha hecho esto y que la Policía investigue bien”, insistió.

En el lugar se procedió al levantamiento legal del cuerpo, que posteriormente fue trasladado hasta la morgue judicial de la Pampa de la Isla, mientras la Policía continúa con las investigaciones para identificar y dar con el paradero del conductor involucrado.

