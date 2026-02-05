"Ella vendía chatarra": Identifican a la mujer que murió tras ataque con arma blanca en Warnes

Un hecho de feminicidio se registró en la comunidad Coloradillo, del municipio de Warnes, donde una mujer de 60 años perdió la vida tras ser atacada con un arma blanca presuntamente por su esposo.

La víctima fue identificada como Yolanda Vaca, quien, según el testimonio de vecinos, aún presentaba signos vitales cuando fue encontrada gravemente herida. De acuerdo con un relato recogido en el lugar, fueron los gritos de auxilio los que alertaron a los vecinos, quienes acudieron de inmediato para intentar ayudarla.

“Nos dimos cuenta porque la señora pedía auxilio. Cuando llegamos, ella ya estaba apuñalada, tenía heridas de arma blanca en la espalda y en uno de los brazos, pero todavía tenía vida. Llamamos a la ambulancia y a la Policía, pero lamentablemente no llegaron a tiempo”, relató un vecino.

Según el testimonio, la Policía habría llegado cerca de dos horas después, mientras que la ambulancia demoró aproximadamente tres horas y media, tiempo en el que la mujer falleció.

El presunto agresor, su esposo, también fue hallado con heridas de arma blanca, aparentemente autoinfligidas, y fue trasladado a un centro médico en estado agonizante.

Los vecinos señalaron que la pareja se dedicaba a la compra y venta de chatarra y que no se conocían antecedentes de violencia entre ambos.

“Siempre salían juntos, nunca vimos peleas. Eran tranquilos y no tenían problemas con nadie”, afirmó otro comunario.

Hasta el momento, se desconocen los motivos que habrían desencadenado el ataque. El caso se encuentra en proceso de investigación por parte de las autoridades policiales en Warnes.

