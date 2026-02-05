Bolivia inicia 2026 con una inflación mensual de 1,31%, reporta el INE

Gasolina y transporte público tuvieron la mayor incidencia en la variación mensual del IPC registrada en enero.
La variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzó el 1,31% en enero de 2026, en comparación con diciembre de 2025, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En tanto, la variación acumulada a 12 meses llegó al 19,64%, reflejando el comportamiento de los precios en el inicio del año.
Según el reporte oficial, los productos y servicios con mayor incidencia positiva en el índice fueron la gasolina, el transporte en minibús, micro, bus o colectivo, el almuerzo, la educación superior universitaria y la cebolla.
Por el contrario, los bienes con mayor incidencia negativa fueron la carne de pollo, el tomate, la uva, la pasta dental, el aparato telefónico móvil y la zanahoria.
“El incremento de 1,31% del IPC registrado en enero 2026 se explica, principalmente, por la variación positiva de los precios en las divisiones de Transporte; Educación; Bebidas alcohólicas y tabaco; Alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar; Salud; Vivienda y servicios básicos; Recreación y cultura; y Prendas de vestir y calzados”, señala el informe del INE.
Variación por ciudades
El instituto detalló que la inflación mensual estuvo influida por el comportamiento de precios en las conurbaciones y ciudades capitales.
Las mayores variaciones se registraron en la Conurbación La Paz (1,80%), Potosí (1,65%) y Cobija (1,42%). Les siguen la Región Metropolitana Kanata (1,31%), Trinidad (1,31%), Sucre (1,27%) y la Conurbación Santa Cruz (1,02%).
La menor variación mensual fue reportada en Oruro, con 0,64%.
