"Es la inseguridad de este país": Administrador de hostal habla tras hallazgo de mujer sin vida

El caso de la mujer hallada muerta en un hostal de la calle Simeón Roncal toma un tinte de tensión no solo por la violencia del hecho, sino por la actitud de los responsables del establecimiento. Tras horas de peritajes, el personal de la FELCC y la FELCV se retiró del lugar recolectando documentación clave y precintando tanto la habitación del crimen como otras áreas comunes donde permaneció la pareja.

La polémica respuesta de la administración

Al abandonar el recinto, uno de los administradores del hostal protagonizó un momento de tensión con la prensa. De manera esquiva, antes de subir a un vehículo, lanzó una escueta declaración deslindando responsabilidades:

"Es la inseguridad, es la inseguridad de este país... Tengo registro, tengo todo... No tengo idea, a la policía tengo que ir", espetó el encargado ante las preguntas sobre por qué no se tenían los datos de la mujer fallecida.

Pese a que la administración sostiene que sus "papeles están al día", la investigación busca confirmar si realmente existe un registro de ingreso de la víctima y, fundamentalmente, la hora exacta en la que el presunto asesino abandonó el hostal sin ser detectado.

La búsqueda del sospechoso

Ante la falta de datos precisos en el libro de huéspedes, la Fiscalía comenzó a recabar imágenes de cámaras de vigilancia de las casas aledañas. El objetivo es identificar al sospechoso, de quien solo se sabe que vestía un pantalón jean azul y una camisa blanca.

El cuerpo de la mujer, que presentaba visibles hematomas y un avanzado estado de descomposición que generaba olores nauseabundos en el pasillo, ya se encuentra en las instalaciones del IDIF. La autopsia legal será determinante para que el Ministerio Público tipifique el caso oficialmente como feminicidio.

El hostal ahora luce precintos policiales en varios sectores. Los investigadores no solo se centraron en el dormitorio donde se halló el cadáver, sino en los espacios compartidos donde la pareja fue vista desde el pasado lunes. Por ahora, el sospechoso permanece prófugo y su identidad sigue siendo un enigma que la policía espera resolver mediante la triangulación de videos y las declaraciones que los administradores deberán prestar ante las autoridades.

