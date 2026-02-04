TEMAS DE HOY:
Policial

Investigan presunto feminicidio cometido en un hostal de Cochabamba por un ciudadano extranjero

El cuerpo de una mujer fue hallado ensangrentado. El principal sospechoso es un hombre que ingresó al recinto el pasado lunes y que actualmente se encuentra prófugo.

Milen Saavedra

04/02/2026 18:56

Investigan presunto feminicidio cometido en un hostal de Cochabamba por un ciudadano extranjero. Foto: Red Uno.
Cochabamba, Bolivia

Un presunto caso de feminicidio se registró en el interior de un hostal de la ciudad de Cochabamba, donde una mujer fue hallada sin vida en condiciones violentas. Las autoridades policiales activaron una búsqueda intensiva para dar con el paradero del principal sospechoso, un hombre de nacionalidad brasileña.

Al ingresar al cuarto, el panorama era desgarrador: la víctima se encontraba totalmente ensangrentada y, según testigos, era visible una impactante mancha de sangre en una de las paredes, lo que evidencia la violencia del ataque.

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) y representantes del Ministerio Público se desplazaron de inmediato hasta el lugar de los hechos para precintar la escena. Tras realizar las primeras pericias técnicas, la Fiscalía procedió al levantamiento legal del cuerpo para trasladarlo a la morgue y realizar la autopsia de ley que determine la causa exacta del deceso.

Las investigaciones preliminares apuntan a un ciudadano brasileño que se habría hospedado en el lugar el pasado lunes al mediodía. Los testigos y cámaras de seguridad describen al sospechoso como un hombre que vestía pantalón jean azul y camisa.

Así hallaron a la víctima.

