¡Horror! “Yo no quería hacerlo”: detienen al joven que mató a puñaladas a su madre boliviana en España

Una mujer boliviana de 49 años murió esta madrugada tras ser apuñalada presuntamente por su hijo de 22 años en un domicilio en la calle Bravo Murillo, Madrid. El joven fue detenido por la Policía Nacional en el mismo domicilio.

El suceso ocurrió aproximadamente a las 0:45, en una vivienda de la primera planta del edificio, donde la víctima residía junto a su hijo y su pareja desde hacía alrededor de un mes.

Según fuentes policiales citadas por EFE, la mujer recibió 12 puñaladas en el pecho, 44 en la espalda y una en el costado, provocadas con un arma blanca.

“El estado era incompatible con la vida. Estaba prácticamente exsanguinada”, explicó Emilio Benito, supervisor de guardia del Samur-PC, tras intentar reanimarla durante unos 30 minutos sin éxito.

Durante su detención, el joven manifestó: “Yo no quería hacerlo”. Según fuentes de la investigación, tiene discapacidad intelectual reconocida del 30% y estaba bajo tratamiento médico.

Vecinos del edificio relataron momentos de terror. Ismael, de 18 años, quien vive en el piso superior, contó que al principio pensó que los gritos provenían de un programa de televisión.

“Al asomarme vi a la mujer en pijama pidiendo ayuda mientras su hijo, vestido de negro, tiraba de ella. Después se hizo el silencio”, dijo su padre fue quien alertó a las autoridades.

Otros residentes también escucharon los gritos, pero no se atrevieron a salir del rellano.

“Hemos oído a una mujer pidiendo ayuda. Nos ha dado miedo salir”, señalaron varias mujeres vecinas. La vivienda donde ocurrió el hecho corresponde a un piso previamente destinado a locales comerciales que fueron convertidos en alquileres temporales, algunos de ellos casas de citas.

La Policía Nacional, el Grupo de Atención al Ciudadano, la Policía Científica y el Grupo V de Homicidios se hicieron cargo de la investigación, que sigue en curso para esclarecer todos los detalles de este trágico hecho que ha conmocionado al barrio de Tetuán.

