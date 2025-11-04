Investigan feminicidio: Estranguló a su esposa usando su propia pañoleta

La Fiscalía Departamental de Santa Cruz investiga un nuevo caso de feminicidio ocurrido en la madrugada del pasado lunes en el barrio Comarapa, donde una mujer de 48 años, identificada como Eleuteria J. H., habría sido estrangulada por su esposo, Lucas C. H., de 42 años, quien se encuentra aprehendido como principal sospechoso.

El Fiscal Departamental, Alberto Zeballos Flores, informó que tras recibir la denuncia se recabaron pruebas clave, entre ellas el informe médico forense, registros del lugar del hecho y declaraciones de testigos, que apuntan a la probable participación del esposo en el crimen.

Según el fiscal asignado a la investigación, Luis Alberto Hurtado Garamendy, la pareja regresó a su domicilio luego de un evento social el 2 de noviembre y mantuvo una discusión. En ese contexto, se presume que Lucas C. H. utilizó una pañoleta para obstruir las vías respiratorias de la víctima, provocándole la muerte.

La autopsia confirmó que la causa de muerte fue anoxia anóxica, compresión extrínseca cervical y asfixia mecánica por estrangulamiento. El aprehendido permanece en celdas policiales a la espera de su audiencia cautelar.

