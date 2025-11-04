TEMAS DE HOY:
Policial

Intentó evitar un robo y fue apuñalado: guardia herido en el mercado Mutualista

Otros guardias y transeúntes lograron reducir al atacante tras la agresión, cuando intentaba escapar junto a sus cómplices.

Charles M. Flores

04/11/2025 10:34

Guardia de seguridad es apuñalado al frustrar un asalto en el mercado Mutualista. FOTO: NTV/RED UNO. Composición CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

Un guardia de seguridad del mercado Mutualista, en la zona norte de Santa Cruz de la Sierra, resultó gravemente herido tras ser atacado con un arma blanca mientras intentaba frustrar un asalto. El hecho ocurrió la tarde de ayer, lunes en inmediaciones del concurrido centro de abasto.

De acuerdo con testigos, el guardia intervino cuando un grupo de sujetos intentaba cometer un robo dentro del mercado. En ese momento, uno de los delincuentes lo atacó con un cuchillo, provocándole una herida profunda en el abdomen.

Otros guardias y transeúntes lograron reducir al atacante tras la agresión, cuando intentaba escapar junto a sus cómplices. El presunto autor fue golpeado por la multitud antes de ser entregado a los efectivos policiales que acudieron al lugar.

La víctima fue evacuada de inmediato a una clínica privada cercana, donde fue intervenida quirúrgicamente y permanece bajo observación médica. Su estado de salud se mantiene reservado.

El presunto agresor se encuentra detenido en dependencias policiales, mientras continúan las investigaciones para establecer las causas del ataque y dar con los otros involucrados.

