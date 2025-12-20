“Llevamos la carga al hombro”: productores de los Valles exigen arreglo urgente de la vía

La preocupación crece entre los productores de los Valles cruceños debido al mal estado de la carretera que conecta la zona productiva con los principales mercados del país. El sector exige soluciones inmediatas a la Administradora Boliviana de Caminos (ABC), advirtiendo que la situación ya provoca pérdidas económicas y podría afectar directamente a la población.

“Es bastante preocupante para nosotros como productores. Las carreteras están en pésimo estado y esto no solo nos afecta a nosotros, sino también a la ciudadanía, porque los productos no están llegando a los mercados”, señaló un representante de la Asociación de Productores de Samaipata.

Los productores lamentaron que, ante la imposibilidad de circular con vehículos, parte de la producción corre el riesgo de perderse.

“Tenemos productores con su carga en medio camino y, si no llegan a destino, esa verdura se va a desechar”, manifestaron.

En algunos casos, la situación es aún más crítica: los agricultores se ven obligados a transportar la verdura al hombro, contratando peones para cruzar los tramos más dañados, lo que incrementa considerablemente los costos.

“Ahorita están llevando la carga al hombro, contratando gente para traspasar la verdura. Eso es otro gasto más. Si esto continúa, vamos a tener que tomar medidas más duras”, advirtió otro productor.

El sector no descartó dejar de pagar peajes si no se atienden de manera urgente sus demandas, remarcando que el estado de la vía no justifica el cobro.

