Incómodo momento: trabajador casado intenta besar a colega en plena transmisión | VIDEO

Lo que parecía una jornada informativa normal en un reconocido noticiero colombiano se transformó el pasado 17 de diciembre en el fenómeno viral del momento. Mientras los presentadores informaban a la audiencia, las cámaras del set captaron, al fondo de la sala de redacción, una escena que pocos esperaban ver en televisión nacional: un aparente intento de beso entre dos compañeros de trabajo.

El gesto que lo delató

En las imágenes, que ya circulan masivamente en plataformas como TikTok, Instagram y X, se observa cómo un empleado del canal se acerca a una colega, la toma del rostro y se inclina con la intención de besarla. Sin embargo, el clímax del momento fue interrumpido no por la compañera, sino por el "pánico escénico".

Justo antes de concretar el beso, el hombre se percató de que estaba en el plano de la cámara. Su reacción fue inmediata y evidente: detuvo el movimiento de forma abrupta, su rostro se tornó pálido y permaneció inmóvil por un segundo mirando directamente al lente, como si hubiera visto un fantasma.

"Soldado caído" y teorías de infidelidad

El intento fallido por disimular —alejándose rápidamente y fingiendo revisar unos papeles— no fue suficiente para los miles de internautas que capturaron el momento. Las redes sociales se inundaron de memes y bromas, bautizando al protagonista como un "soldado caído".

Entre las reacciones más comunes, los usuarios no tardaron en especular sobre la vida personal del trabajador:

"Se acordó de la esposa en el peor momento": Fue uno de los comentarios más repetidos, sugiriendo que el miedo del hombre se debía a una posible infidelidad.

Teorías de romance: Otros internautas lo tomaron con humor, señalando que el "coqueteo noticioso" es parte de la convivencia diaria en las redacciones.

Críticas al profesionalismo: También hubo quienes cuestionaron si este tipo de gestos son apropiados en un ambiente laboral en vivo.

Hasta el momento, la identidad de los involucrados se ha mantenido en reserva y el medio de comunicación no ha emitido ninguna postura oficial sobre el incidente. Lo que sí es seguro es que el "casi beso" ha quedado registrado como uno de los momentos más incómodos y divertidos de la televisión en vivo este año.

