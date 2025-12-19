TEMAS DE HOY:
¿Cómo llegó ahí? Gato sobrevive tras 10 minutos en una lavadora en funcionamiento

Lo que comenzó como una tarea doméstica rutinaria se convirtió en una pesadilla con final feliz para una familia, cuando su gato fue rescatado con vida tras completar un ciclo de lavado.

Milen Saavedra

18/12/2025 22:53

¿Cómo llegó ahí? Gato sobrevive tras 10 minutos en una lavadora en funcionamiento
China

Un pequeño felino llamado Jintiao protagonizó un evento que ha dejado boquiabiertos a miles de usuarios en redes sociales. Sin que su dueña lo notara, el animal se coló dentro del tambor de la lavadora justo antes de que comenzara el ciclo.

El electrodoméstico funcionó durante 10 minutos, incluyendo el proceso de centrifugado, con el gato atrapado en su interior. La dueña solo se percató de la presencia de su mascota una vez que el ciclo de lavado finalizó y procedió a abrir la puerta para retirar la ropa.

El rescate y estado de salud

El momento del hallazgo quedó registrado en video, mostrando a Jintiao saliendo del aparato totalmente empapado, tembloroso y en un evidente estado de shock. A pesar de la gravedad del incidente, el animal presentó signos vitales estables.

 

 

Tras una revisión, se confirmó que el gato tuvo una suerte extraordinaria: solo sufrió pequeñas heridas en las patas; presentó una leve irritación en la nariz, probablemente causada por el detergente o el roce con la ropa; además, no se reportaron fracturas ni daños orgánicos graves tras el tiempo que permaneció girando a alta velocidad.

El video de Jintiao se ha vuelto viral como una advertencia para otros propietarios de gatos, animales conocidos por su gusto por esconderse en lugares pequeños y oscuros. Este incidente subraya la importancia de revisar siempre el interior de los electrodomésticos antes de ponerlos en marcha.

 

