Sube la gasolina: trucos simples para ahorrar y cuidar tu vehículo

El aumento en el precio de la gasolina obligó a miles de conductores a replantear sus hábitos al volante. En este nuevo escenario, ahorrar combustible dejó de ser una opción y pasó a ser una necesidad. Pero, ¿realmente sabemos cómo hacer que el tanque rinda más?

Para responder a esta pregunta, Jesús Paredes, técnico superior en mecánica automotriz, compartió una serie de recomendaciones prácticas que pueden marcar la diferencia en el gasto diario.

“Sí se puede ahorrar gasolina, pero todo empieza por hacer lo básico bien”, afirmó el especialista, destacando que muchos errores comunes encarecen el consumo sin que el conductor lo note.

Consejos prácticos para ahorrar gasolina

🔹 Revisa la presión de las llantas

Circular con neumáticos 0,5 bares por debajo de lo recomendado puede incrementar el consumo hasta el punto de gastar el equivalente a un tanque completo al año.

🔹 Carga combustible en horas frescas

Abastecerse por la mañana o por la noche permite que la gasolina sea más densa, lo que mejora su rendimiento en el tanque.

🔹 Evita bajar de medio tanque

Cuando el nivel es bajo, la gasolina se evapora más rápido. Mantener el tanque con mayor cantidad reduce la presencia de aire y evita pérdidas.

🔹 Mantén el filtro de aire en buen estado

Un filtro sucio reduce la potencia del motor y aumenta el consumo, incluso más que el uso del aire acondicionado.

🔹 Conduce a velocidad constante

Evita acelerones y frenazos bruscos. Una velocidad uniforme —idealmente entre 50 y 60 km/h— ayuda a optimizar el uso del combustible.

🔹 Apaga el motor en paradas largas

Dejar el auto encendido cuando estás detenido no solo consume gasolina, también acelera el desgaste del motor.

🔹 Elige bien tu ruta

El camino aparentemente más corto no siempre es el más eficiente. Evitar congestión y semáforos puede ahorrar más combustible del que imaginas.

🔹 Reduce el peso del vehículo

Viajar con lo indispensable es clave. Cuanto menos peso cargue el auto, menor será el consumo.

Con estos simples ajustes, el ahorro puede ser real y sostenido en el tiempo, ayudando a aliviar el impacto del alza de la gasolina y a cuidar el vehículo. En tiempos difíciles, manejar mejor también es una forma de economía.

Mira la programación en Red Uno Play