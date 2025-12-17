Así se vio el Tetris más grande del mundo: Dubái lo proyectó con 4.000 drones

La ciudad de Dubái volvió a romper los límites de lo posible al transformar su horizonte en una pantalla de videojuegos masiva. En un despliegue tecnológico sin precedentes, la final del Red Bull Tetris utilizó una flota de miles de drones para proyectar, en tiempo real y a 150 metros de altura, las jugadas que definieron al primer campeón mundial de esta modalidad.

Final global de Red Bull Tetris: tecnología y espectáculo con 2.800 drones sincronizados sobre Dubái - crédito Red Bull

Una final de altura: Turquía vs. Perú

El emblemático Dubai Frame sirvió como marco para el enfrentamiento definitivo entre el turco Fehmi Atalar y el peruano Leo Solórzano. Mientras los finalistas competían, 2.800 drones sincronizados dibujaban en el cielo las icónicas piezas geométricas (tetriminos), permitiendo que el público siguiera cada rotación y encaje pixel a pixel sobre el desierto, según detalla Infobae.

Aunque Solórzano estableció una marca respetable de 57.164 puntos, la velocidad de Atalar fue implacable. El jugador turco alcanzó una puntuación de 168.566, asegurando la corona mundial en un espectáculo que, en su cierre, llegó a coordinar más de 4.000 drones en una coreografía de luces y tecnología.

De los móviles al firmamento

El camino hacia esta final fue monumental:

Participación masiva: Más de 7 millones de partidas jugadas en 60 países.

Evolución técnica: Los jugadores iniciaron eliminatorias en dispositivos móviles, pasaron a PC y terminaron jugando "contra el cielo".

Invitados de lujo: Alexey Pajitnov, creador del Tetris, y Henk Rogers, responsable de su éxito global, estuvieron presentes para avalar este hito de los e-sports.

Innovación en los e-sports

A diferencia del Tetris convencional, esta competencia introdujo variantes de alta intensidad como cambios de gravedad, potenciadores y rondas de apenas tres minutos. Según el flamante campeón, Fehmi Atalar, la experiencia fue "surrealista", destacando que jugar con una visualización de ese tamaño le exigió una precisión de máquina.

Este evento no solo consagra a un campeón, sino que marca un nuevo estándar para el entretenimiento inmersivo. Dubái y Red Bull han demostrado que los videojuegos competitivos ya no están limitados a las pantallas, abriendo una era donde el espacio urbano y la tecnología de drones se fusionan para crear experiencias colectivas únicas.

