El desastre registrado en el municipio de El Torno, Santa Cruz, el pasado sábado 13 de diciembre, dejó a varias familias afectadas, personas desaparecidas y fallecidas, además de cuantiosas pérdidas en cultivos. Ante esta situación, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) inició un análisis técnico para determinar las causas y responsabilidades vinculadas al impacto ambiental en la zona.

Freddy Alfredy Álvarez, presidente nacional de la ABT, informó que se verificó de manera general la existencia de desmonte ilegal y asentamientos, situación que habría contribuido al desastre. Indicó que se está evaluando qué áreas fueron autorizadas y si en anteriores gestiones se vulneró la normativa, lo que podría derivar en procesos de responsabilidad.

La ley y la protección de las cuencas

En Bolivia, la Ley Forestal N° 1700 y su Reglamento (DS 24453) protegen las cuencas hidrográficas mediante la clasificación de Tierras de Protección y el establecimiento de servidumbres ecológicas. El Artículo 35 define estas servidumbres como limitaciones legales destinadas a la conservación de los recursos naturales. A ello se suma la Ley de Medio Ambiente N° 1333, que establece la protección de cuencas y ecosistemas.

Álvarez recordó que no se debe autorizar ningún tipo de desmonte dentro de estas áreas protegidas, ya que se trata de zonas donde no debería existir actividad productiva.

“Cuando se vulnera la ley, las consecuencias muchas veces son graves y algunas veces irreparables”, señaló.

Cuencas vulneradas y consecuencias

La autoridad explicó que en la cuenca general de la Angostura, que desemboca en la cuenca baja del Norte Integrado, se vulneraron servidumbres ecológicas en áreas altamente sensibles, lo que puede provocar consecuencias fatales. Recalcó la necesidad de reforzar el cumplimiento de la ley en los tres niveles del Estado para evitar que hechos similares se repitan.

La ABT apoya actualmente en la logística y desarrolla el análisis técnico. Este jueves 18 de diciembre participará en un foro técnico de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, donde se presentarán los primeros resultados, que posteriormente serán difundidos de manera oficial sobre la situación de los desmontes ilegales en la zona.

