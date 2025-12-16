Crisis en El Torno: inundaciones arrasan con el 50% de la cosecha de cítricos

La tragedia de las riadas que azotan Santa Cruz se extiende al sector productivo. Los agricultores del municipio de El Torno han denunciado la pérdida de al menos la mitad de su producción de cítricos a causa de las inundaciones que han cubierto vastas extensiones de cultivos.

René Rojas, productor de la zona, informó que tras realizar un recorrido y una evaluación preliminar en diversas zonas productivas, la devastación es evidente.

"La producción de cítricos en El Torno se ha perdido al 50%, a consecuencia de la inundación. La producción quedó bajo la arena y el lodo", lamentó Rojas.

El productor describió un panorama desolador, señalando que las riadas han transformado completamente el paisaje agrícola.

Las zonas productoras de Monte Verde, Cafetalcito, Quebrada León y Playón son las más golpeadas. Según el reporte, los sembradíos y plantaciones en estos sectores han quedado bajo el agua y el lodo, volviéndose "irreconocibles".

Esta pérdida del 50% de la cosecha de cítricos representa un duro golpe para la economía local del municipio de El Torno, que ya enfrenta la emergencia humanitaria por las riadas y las 20 muertes registradas en el departamento. Los agricultores ahora esperan la asistencia de las autoridades departamentales y nacionales para evaluar los daños y comenzar la recuperación de las tierras.

