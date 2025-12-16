TEMAS DE HOY:
Hombre hallado muerto en El Alto accidente vehicular Triple crimen en Abapó

19ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Crisis en El Torno: inundaciones arrasan con el 50% de la cosecha de cítricos

Uno de los productores describió un panorama desolador, señalando que las riadas han transformado completamente el paisaje agrícola. Cultivos de cítricos y plantaciones quedaron sepultados bajo el agua, arena y lodo.

Red Uno de Bolivia

16/12/2025 14:25

Foto: GAD SCZ
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

La tragedia de las riadas que azotan Santa Cruz se extiende al sector productivo. Los agricultores del municipio de El Torno han denunciado la pérdida de al menos la mitad de su producción de cítricos a causa de las inundaciones que han cubierto vastas extensiones de cultivos.

René Rojas, productor de la zona, informó que tras realizar un recorrido y una evaluación preliminar en diversas zonas productivas, la devastación es evidente.

"La producción de cítricos en El Torno se ha perdido al 50%, a consecuencia de la inundación. La producción quedó bajo la arena y el lodo", lamentó Rojas.

El productor describió un panorama desolador, señalando que las riadas han transformado completamente el paisaje agrícola.

Las zonas productoras de Monte Verde, Cafetalcito, Quebrada León y Playón son las más golpeadas. Según el reporte, los sembradíos y plantaciones en estos sectores han quedado bajo el agua y el lodo, volviéndose "irreconocibles".

Esta pérdida del 50% de la cosecha de cítricos representa un duro golpe para la economía local del municipio de El Torno, que ya enfrenta la emergencia humanitaria por las riadas y las 20 muertes registradas en el departamento. Los agricultores ahora esperan la asistencia de las autoridades departamentales y nacionales para evaluar los daños y comenzar la recuperación de las tierras.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD