Así fueron halladas víctimas del triple crimen en Abapó: cuerpos con disparos y en descomposición

Tres personas fueron encontradas sin vida en una propiedad ganadera ubicada a 50 kilómetros de Abapó. Según informes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), los cuerpos presentaban impactos de bala en el tórax y el cuello, y ya se encontraban en avanzado estado de descomposición, con una data de muerte estimada entre cuatro y cinco días.

Las víctimas fueron identificadas como Honorato Gemi, de 57 años, propietario del lugar; su esposa, María Amparo Morón, de 50 años; y Hernán, trabajador de la propiedad. Los familiares indicaron que el último contacto con los fallecidos fue el martes, tras haber llegado al predio el sábado desde Santa Cruz.

“El asesinato de mi padre y su esposa tiene impactos de bala. Los tres fueron atacados”, señaló Alejandro Gemi, hijo de Honorato. Agregó que la información sobre la tragedia llegó a los familiares por un vecino que detectó la situación.

Las investigaciones apuntan a un vaquero recientemente contratado como posible sospechoso. Según declaraciones de los familiares, se presume que intentó escapar en una camioneta de la propiedad, la cual fue abandonada a 20 kilómetros del lugar del crimen.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Ceballos, explicó que ya se han realizado diligencias de investigación, levantamiento legal de los cuerpos y recolecta de evidencias, incluyendo casquillos de armas de fuego encontradas en la escena.

“Se están llevando a cabo todas las acciones necesarias para esclarecer este horrendo crimen”, afirmó.

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue judicial de La Pampa de la Isla, donde se realizará la autopsia correspondiente. Familiares y amigos de las víctimas exigen justicia y el esclarecimiento del caso.

Roxana Chávez, consuegra de la esposa de Gemi, expresó su dolor: “No hay palabras para explicar lo sucedido. Ella era muy querida, siempre amable. La verdad es que todos esos recuerdos lindos quedarán, pero la injusticia de este crimen es indescriptible”.

La Felcc y el Instituto de Investigaciones Técnico-Científicas de la Universidad Policial continúan con las pericias para identificar a los responsables de este triple homicidio.

Mira la programación en Red Uno Play