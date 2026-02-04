Intensifican la búsqueda de los secuestradores de una mujer en Yapacaní

La Policía Boliviana continúa con intensos operativos para dar con el paradero de los presuntos secuestradores de Marta Cruz Maldonado, una mujer de 55 años que fue privada de su libertad el pasado domingo 2 de febrero en el municipio de Yapacaní, departamento de Santa Cruz.

Según el informe preliminar, la víctima salía de un surtidor ubicado en la circunvalación de Yapacaní cuando cuatro personas vestidas con indumentaria policial, a bordo de un vehículo, la obligaron a subir y la trasladaron con rumbo desconocido.

Tras conocerse el hecho, se inició una investigación por los delitos de secuestro, asociación delictuosa y otros ilícitos, movilizando a distintos grupos de inteligencia de la Felcc de Yapacaní, el grupo DACI y otras unidades especializadas.

Las acciones policiales permitieron ubicar a la mujer en la comunidad Campo Víbora, distante aproximadamente tres horas de Yapacaní, donde fue abandonada por los captores.

Las autoridades confirmaron que la familia realizó un desprendimiento económico durante el proceso de negociación para recuperar a la mujer. No obstante, la Policía logró dar con su paradero y devolverla sana y salva a su hogar.

“La víctima ya se encuentra con su familia y en buen estado de salud; sin embargo, el Ministerio Público y la Policía continúan trabajando para identificar y aprehender a todos los autores de este delito”, dijo el fiscal General del Estado, Roger Mariaca.

La Policía aseguró que las investigaciones seguirán su curso conforme a ley, con el objetivo de identificar y aprehender a los responsables de este secuestro que generó preocupación en la población de Yapacaní.

Mira la programación en Red Uno Play