Un dramático rescate tuvo lugar en una estación de servicio de Corinto, Minas Gerais, cuando una mujer de 28 años logró escapar en apenas tres segundos del auto de su expareja, quien la había secuestrado y violado, y corrió hacia un patrullero en busca de ayuda. El hecho quedó registrado en video y muestra la rapidez con la que la víctima evitó un nuevo ataque.

Según las imágenes difundidas por el medio local G1, el agresor, un hombre de 35 años, llegó a la estación a repostar combustible y bajó del vehículo sin percatarse de la presencia de un patrullero de la Policía Militar. La mujer, que estaba en el asiento del acompañante, aprovechó la llegada de los agentes para quitarse el cinturón de seguridad y lanzarse del auto, escapando hacia los policías.

A pesar de que el hombre intentó subir nuevamente al vehículo para detenerla, los agentes lo interceptaron y lo detuvieron en el lugar.

VIDEO: Mujer escapa en segundos del secuestro de su expareja y es rescatada por la policía en Brasil. Foto: Gentileza G1

El capitán Márcio Brandão explicó que la mujer había sido secuestrada previamente en la localidad de Conceição do Mato Dentro. El agresor la amenazó con un cuchillo, le quitó el celular y la obligó a subir al vehículo.

“La rápida acción de la víctima y la presencia oportuna de nuestros agentes permitieron que no sufriera más daño”, declaró Brandão. La policía destacó que los patrullajes diarios en esa estación de servicio buscan prevenir delitos y situaciones de riesgo como esta.

El agresor fue arrestado y enfrenta cargos por violación, amenazas, secuestro y privación ilegal de la libertad. Según la Policía Civil, fue trasladado a la cárcel para cumplir detención preventiva.

Mira el video:

