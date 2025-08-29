TEMAS DE HOY:
INSEGURIDAD SANTA CRUZ Familia Vela Conductor atropelló y mató

Internacional

¡Retrocedía y no la vio! Una mujer murió aplastada por un bus que dio marcha atrás (Video)

El hecho ocurrió en plena vía pública, ante la mirada atónita de transeúntes que no pudieron hacer nada para auxiliar a la víctima.

Ligia Portillo

29/08/2025 8:26

¡Retrocedía y no la vio! Una mujer murió aplastada por un bus que dio marcha atrás (Video). Foto: Captura de pantalla
Brasil

Un trágico accidente conmocionó a Brasil cuando una mujer perdió la vida al ser aplastada por un autobús que, de manera repentina, dio marcha atrás sin control.

El hecho ocurrió en plena vía pública, ante la mirada atónita de transeúntes que no pudieron hacer nada para auxiliar a la víctima. Testigos relataron que la mujer se encontraba caminando detrás del vehículo, cuando éste retrocedió de forma imprevista, arrollándola y provocándole la muerte de manera instantánea.

¡Retrocedía y no la vio! Una mujer murió aplastada por un bus que dio marcha atrás (Video). Foto: Captura de pantalla

La policía y personal de emergencias llegaron al lugar, pero nada pudieron hacer para salvarla. La escena dejó consternados a vecinos y pasajeros, quienes exigieron que se investigue la causa del accidente y se establezcan responsabilidades.

Autoridades locales informaron que se realizará una pericia técnica al vehículo para determinar si el siniestro fue producto de una falla mecánica o de negligencia del conductor.

La tragedia reabre el debate sobre la seguridad del transporte público en el país y la necesidad de mayores controles para evitar que hechos de esta magnitud vuelvan a repetirse.

