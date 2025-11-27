Presidente Paz desmiente fricciones con el vicepresidente Lara: “No tengo diferencias”

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, aprovechó su visita a Santa Cruz para abordar los rumores que circulan sobre supuestas diferencias con su vicepresidente, Edmand Lara. El mandatario fue enfático al negar cualquier tipo de conflicto personal y reafirmó la importancia de la institucionalidad en su gestión.

"Quiero ser muy claro, hay una novela montada en ello, yo no tengo diferencias", declaró Paz. "La institucionalidad es lo más importante y mi vinculación es institucional para los beneficios del país", agregó.

Paz subrayó que su uso de las redes sociales se limita a comunicar sus actividades y no a expresar opiniones de orden personal sobre ningún ciudadano. "Yo a través de las redes comunico mis actividades, pero no expreso ninguna instancia de orden personal con nadie en Bolivia, con nadie. Entonces, el respeto a la institucionalidad y el respeto a través de la institucionalidad para resolver los problemas de la gente", puntualizó.

Durante su intervención, también resaltó la entrega de equipos de emergencia a las Fuerzas Armadas realizada en el municipio de Warnes, señalando que esta acción moderniza el rol militar en la defensa del medio ambiente. "Esta acción que han visto hoy día le va a traer muchos recursos a nuestras Fuerzas Armadas, porque la defensa del medio ambiente trae recursos a nivel mundial", afirmó.

Haciendo referencia a su intensa agenda en los primeros días de su mandato y su compromiso de unificar el país y resolver los problemas económicos, afirmó: "Mañana estaremos en La Paz con varias sorpresas, después otra vez en otras regiones del país, unificando a los bolivianos, resolviendo sus problemas. Vienen tiempos mejores y, como les dije alguna vez, vamos a salir de este problema, vamos a sacar la patria adelante".

Mira la programación en Red Uno Play