Libre obtiene personería jurídica y anuncia participación en elecciones subnacionales

El expresidente Jorge Quiroga informó este jueves que la organización política Libre recibió oficialmente su personalidad jurídica otorgada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Sin embargo, aclaró que esta habilitación no podrá ser utilizada para participar con sigla propia en las próximas elecciones subnacionales, debido a los plazos y requisitos establecidos por la normativa electoral.

Quiroga explicó que, pese a contar con un instrumento político plenamente reconocido, la participación en los comicios regionales se realizará en coordinación con las alianzas y agrupaciones con las que Libre ya trabajó en anteriores procesos electorales.

“La Alianza Libre sigue vigente, conversaremos con ellos. Más allá de contar con un instrumento propio, vamos a mantener por lealtad o consecuencia el trabajo que hemos desarrollado con los integrantes de estas alianzas y con muchas agrupaciones regionales que se han adherido a esto”, afirmó Quiroga en conferencia de prensa.

El exmandatario destacó que la organización cuenta con diversas vías para habilitar candidaturas en los comicios subnacionales.

“Si algo nos sobra es instrumentos para participar. Tenemos una alianza con FRI y Demócratas, vamos a conversar, y ustedes saben que para elección regional no es necesario un partido nacional; se puede trabajar con agrupaciones regionales”, puntualizó.

Mira la programación en Red Uno Play