“Ya presentamos los descargos”: El exalcalde Luis Revilla retorna a Bolivia tras cuatro años en el exilio

El exalcalde de La Paz, Luis Revilla, arribó este jueves al Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, marcando su retorno a Bolivia tras un largo periodo fuera del país. Revilla llegó acompañado de su esposa, Maricruz Ribera, y sus dos hijas.

Apenas descendió del avión, el exburgomaestre abordó un vuelo con destino a La Paz, donde prevé dar continuidad a los procedimientos judiciales que enfrenta.

En un breve contacto con medios presentes en la terminal aérea, Revilla aseguró que su defensa ya presentó toda la documentación necesaria en el marco de los procesos penales en su contra.

“Ya hemos presentado todos los descargos correspondientes por los procesos en mi contra”, declaró antes de continuar su viaje hacia la sede de Gobierno.

Revilla fue declarado en clandestinidad en enero de 2022, luego de que el dirigente del Movimiento al Socialismo (MAS), Jesús Vera, activara un proceso penal por un supuesto sobreprecio en la compra de los buses PumaKatari durante su gestión como alcalde.

Desde entonces, permaneció en el exilio durante casi cuatro años, tiempo en el que, según dijo, trabajó en proyectos de construcción de viviendas en el exterior, junto a su familia. Hoy retorna para enfrentar los procesos pendientes ante la justicia boliviana.

Mira la programación en Red Uno Play