Revilla anuncia que revelará pruebas de los procesos infundados en su contra; inicia con el caso Emapa

A través de sus redes sociales, el exalcalde de La Paz, Luis Revilla, afirmó que iniciará con la publicación de los procesos en su contra a los cuales calificó como “absurdos”.

“Franklin Flores, hasta hace unos días gerente de EMAPA, hoy renunciado, me enjuicia por un retraso de 45 días en el pago por canastas alimenticias estudiantiles —parte del desayuno escolar— durante la pandemia, en mi última gestión como alcalde de La Paz. Me pregunto: ¿Otras entidades que contratan con EMAPA pagan puntualmente, incluso en pandemia?, ¿Se enjuició a otras autoridades por las mismas razones?”, se lee en el post publicado por Revilla.

Así mismo el exalcalde, señaló que el fiscal que lo imputó, reconoció que durante la pandemia la prioridad eran los pagos en salud. Sin embargo, dijo que, aun así, insistieron en acusarlo de incumplimiento de contrato con el Estado siendo este tema considerado para Revilla —una figura legal pensada para particulares, no para autoridades públicas—, y aclaró que en su caso firmó como alcalde y no como persona particular.

“¿Desde cuándo el Estado enjuicia al mismo Estado?, esto es parte del uso político de la justicia bajo el MAS. De paso, la deuda ya fue pagada en su totalidad (¡en 2023!), como lo demuestra este informe oficial dirigido al Concejo Municipal. Y aun así, el proceso sigue abierto en mi contra. ¿Que pretenden los operadores de justicia manteniendo abierto un caso sin sentido?”, cuestionó Revilla.

La exautoridad adjuntó documentación que señala son parte de sus pruebas, sobre los descargos de las denuncias efectuadas en su contra, y dijo que continuará publicando documentación, sobre pruebas de su inocencia.

