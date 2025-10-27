¡Gala de infarto! Ezequiel Serres ganó el beneficio y envió a Rodrigo Giménez directo a eliminación

La noche en La Gran Batalla estuvo llena de emoción, ritmo y tensión. Durante la ronda de presentaciones y evaluaciones del jurado, se abrieron las votaciones para que el público eligiera al equipo merecedor del importante beneficio: la inmunidad y el poder de nominar a otro competidor.

Los resultados fueron los siguientes:

Iribel Méndez y Fusión Dance obtuvieron el 16,9% de los votos, quedando en cuarto lugar.

Rodrigo Giménez y Fire Steps alcanzaron el 17,3% , ubicándose en el tercer puesto.

En segundo lugar, con el 32,3% , quedaron Cisco Moreno y Urban Vibes , quienes además ganaron inmunidad por toda la semana .

Y finalmente, con el 33,5% de los votos, el primer lugar fue para Ezequiel Serres y la academia Bamboleo, quienes además del beneficio de la inmunidad, obtuvieron el poder de enviar a un equipo directamente a eliminación.

Con suspenso en el aire, Ezequiel tomó el micrófono y reveló su decisión:

“Porque es un equipo que está creciendo, es fuerte y sabe jugar, el nominado es Rodrigo Giménez”, anunció, sorprendiendo a todos.

El momento generó reacciones en el set. Rodrigo, junto a su academia Fire Steps, agradeció al público y al jurado por el apoyo, aunque antes de retirarse volvió a lanzar comentarios hacia Cisco Moreno, reavivando la tensión que ambos protagonizaron minutos antes, durante su presentación.

Sin duda, una gala que combinó talento, estrategia y polémica, dejando a todos expectantes por lo que sucederá en la próxima ronda de La Gran Batalla.

