“Faltó fuerza”: el jurado cuestionó fallas en la presentación de Diego Paredes y 'Vibra Dance'

El segundo equipo en subir al escenario de La Gran Batalla fue el de Diego Paredes junto a la academia ‘Vibra Dance’, quienes interpretaron el icónico tema ‘U Can’t Touch This’, del rapero M.C. Hammer.

Aunque la coreografía estuvo cargada de energía, el jurado coincidió en que la presentación no logró el impacto esperado, señalando varios errores tanto en la sincronización como en la interpretación de la letra.

El primero en opinar fue Rodrigo Massa, quien destacó el esfuerzo del grupo, pero también subrayó las fallas de coordinación.

“Sentí que una mitad se acercó a una investigación. Los pasos me gustaron, pero faltó fuerza en algunos. Un bailarín lo hizo espectacular, aunque se notó la diferencia entre uno y los demás. Diego, se nota que hiciste un gran esfuerzo”, comentó.

A su turno, Gabriela Zegarra coincidió en que la coreografía fue un reto complicado, pero remarcó que hubo varios errores visibles.

“Tenían que bailar todo el tiempo y el lip sync no fue completo. Los chicos tenían energías distintas. No me pareció mal, fue una buena presentación, pero hay cosas que mejorar”, sostuvo.

El más crítico fue Tito Larenti, quien fue directo al señalar que la mitad del grupo perdió el ritmo en varios momentos.

“No fue para aplaudir. Esto debe servirles para reconocer en qué se equivocaron, porque tuvieron muchos errores. La mitad del equipo no sabía dónde estaba, y se notó que algunas miraban al resto para seguir los pasos”, apuntó.

Por último, Elka Meyer valoró el esfuerzo del grupo frente a una canción tan exigente.

“Les tocó algo difícil y valoro mucho eso. Fue una presentación para reconocer”, destacó.

Pese a las críticas, Diego Paredes se mostró positivo y aseguró que el equipo seguirá trabajando con esfuerzo para mejorar en las próximas presentaciones.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

