Vecinos y médicos de Samaipata, en el departamento de Santa Cruz, se encuentran conmocionados por la misteriosa aparición de Yeni, una joven uruguaya hallada desorientada y con un delicado estado de salud. La mujer, que no hablaba ni comía, fue auxiliada por pobladores que decidieron ayudarla al verla deambulando por el lugar.

Una de las doctoras que la atiende en el hospital local relató que la joven se encuentra bajo atención médica, aunque aún no se ha logrado determinar qué le ocurrió.

“Al parecer pasó por un trauma, porque aparenta mucha tristeza. No sabemos si eso se debe a una patología o a una enfermedad mental, todavía no sabemos cuál es”, explicó la doctora Yanna Moreira.

Inicialmente no se pudo establecer si Yeni padecía alguna enfermedad, ya que el hospital donde permanece internada carece de ciertos servicios y los análisis de sangre aún están en proceso. Pese a ello, su cuadro es estable gracias a la hidratación intravenosa.

“Apareció en el pueblo, en Samaipata, una ciudad pequeña donde todos se conocen. Nos llamó la atención porque era una cara nueva. No hablaba, no decía de dónde venía ni hacia dónde iba. En un primer momento se acercó sola al hospital”, añadió la médica.

Sin embargo, la joven abandonó el hospital esa misma noche y fue encontrada nuevamente en la calle, en peores condiciones, por lo que una ambulancia la llevó de regreso.

Ante la preocupación por su estado, los vecinos publicaron su fotografía y sus documentos de identidad —emitidos en Uruguay en 2024— para intentar localizar a su familia. La publicación se viralizó rápidamente, logrando que las autoridades uruguayas contactaran a su madre.

La vicecanciller de Uruguay, Valeria Csukasi, confirmó que se logró establecer comunicación con la familia y que el consulado uruguayo en Bolivia ya se encuentra acompañando el caso.

“Ella no puede hablar ni interactuar. Ahora dependerá de lo que se converse con la familia para entender su situación. Es un tema sensible, pero lo importante es que ya se estableció contacto con sus allegados”, indicó la autoridad.

Hasta la tarde del miércoles, Yeni permanecía hospitalizada y sin pronunciar palabra, aunque se supo que logró hacer una videollamada con una amiga, en la que alcanzó a decir una sola palabra: “Ayuda”.

