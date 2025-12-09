Brasileño implicado en balacera en la Pampa llegó hace un mes, según vecinos

Cuatro personas fueron detenidas preventivamente por 120 días tras un operativo policial relacionado con la balacera ocurrida en el barrio Las Maras, ubicado en la zona de La Pampa de la Isla. Los implicados están acusados del delito de tráfico de sustancias controladas.

El hecho se desencadenó luego de que vecinos grabaran videos en los que se observa a una mujer y su pareja, de nacionalidad brasileña, amenazando a los residentes mientras intentaban ingresar a su domicilio.

Durante la grabación, la pareja lanzó amenazas directas con un arma de fuego hacia los vecinos, según se observa en los videos presentados como prueba.

Los vecinos del sector indicaron que apenas conocían al hombre extranjero, quien llegó al barrio hace aproximadamente un mes. “Ya va a ser un mes que vive aquí. Era buena gente, nos saluda. Pero apenas lo conocemos de vista”, declaró un residente.

Según reportes policiales, al brasileño se le había incautado un arma de fuego en un arresto previo, pero fue liberado posteriormente.

Enviados a Palmasola

El Ministerio Público presentó la imputación formal ante la autoridad jurisdiccional, sustentando la probabilidad de autoría de los delitos y los riesgos procesales de obstaculización y fuga. En consecuencia, se ordenó la detención preventiva de los cuatro implicados por 120 días en el penal de Palmasola.

Recordemos que, durante el operativo, se descubrió una carga de 84 kilos de marihuana listos para su comercialización, posiblemente hasta la frontera con Brasil.

