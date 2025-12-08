Balacera en la Pampa de la Isla deja cuatro aprehendidos; hallaron cinco bolsas de yute con marihuana

Una fuerte movilización policial se registró desde primera hora de este lunes en el barrio Las Maras, zona Pampa de la Isla, luego de que vecinos denunciaran una balacera realizada por presuntos extranjeros en plena vía pública.

La situación activó el desplazamiento de unidades de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN), además del director de la FELCC y el subcomandante departamental de la Policía, quienes se trasladaron personalmente al lugar.

Durante el operativo posterior, la Policía aprehendió a cuatro personas vinculadas a la balacera y al inmueble investigado.

En el interior de la vivienda, los agentes hallaron cinco bolsas de yute repletas de marihuana. Todo el material fue incautado y remitido para análisis pericial.

El comandante departamental de la policía indicó que “este hecho se había producido aproximadamente entre las tres y cuatro de la mañana, cuando uno de los vecinos se encontraba en este sector realizando algún corte de la vía con piedras. Ante esta situación, un sujeto de nacionalidad brasilera, juntamente con una mujer, llegó al lugar por un conflicto de carácter personal y realizó disparos con un arma de fuego”.

Durante el operativo, la policía encontró tres vainas y dos proyectiles calibre 9 milímetros en el lugar. Posteriormente, el responsable huyó en su vehículo.

Al ingresar a un domicilio por flagrancia, los efectivos encontraron a cuatro personas: “Dos varones, que serían hermanos, y dos mujeres, además de cinco yutes que contenían 81 paquetes de marihuana”, señaló el comandante.

