Video: ¡Terrible! Incendio de magnitud se suscita en una casa patrimonial en la calle Sagárnaga, La Paz

Un incendio de grandes proporciones se registra la madrugada de este lunes en una casa patrimonial ubicada en la calle Sagárnaga, en el centro de la ciudad de La Paz, donde funcionan varios negocios adaptados como una galería comercial.

De acuerdo con el reporte preliminar, al menos tres pisos del inmueble fueron afectados por las llamas.

El fuego habría comenzado aproximadamente a las 02:00 de la madrugada, lo que obligó a la inmediata intervención del personal de Bomberos, que se desplazó hasta el lugar para controlar la emergencia.

Más de 4 horas que bomberos trabajan en el lugar, tratando de controlar el fuego. Aparentemente una falla eléctrica habría provocado las llamas.

Los propietarios de los negocios afectados llegaron al inmueble para verificar los daños ocasionados por el siniestro. Hasta el momento, los equipos de emergencia se encuentran trabajando para sofocar las llamas, mientras se espera un informe oficial por parte de las autoridades para determinar las causas del incendio y la magnitud de las pérdidas.

