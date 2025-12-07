¡Accidente trágico! Joven muere atropellado en la ruta La Paz–Copacabana; el conductor se dio a la fuga

Un trágico accidente de tránsito conmocionó a la comunidad de Santa Ana, ubicada en la carretera que conecta La Paz con Copacabana, luego de que un joven de 26 años perdiera la vida al ser atropellado mientras intentaba cruzar la vía.

El lamentable suceso se registró en las últimas horas, cuando la víctima fue impactada por un vehículo cuyo conductor, de forma irresponsable, se dio a la fuga inmediatamente después del choque.

Impacto fatal y huida del responsable

Según los reportes preliminares, el impacto fue de tal magnitud que el joven falleció de manera instantánea en el lugar de los hechos.

El personal de la Patrulla Caminera y de Tránsito se hizo presente en la escena para realizar las primeras diligencias. Tras el peritaje inicial, se procedió al levantamiento legal del cuerpo, que fue trasladado a la morgue para la autopsia de ley correspondiente.

Policía intensifica la búsqueda

La Policía continúa con las investigaciones para identificar al responsable y dar con su paradero. El caso ya fue puesto a conocimiento del Ministerio Público, que estará a cargo de las acciones legales para esclarecer las circunstancias del fatal suceso.

