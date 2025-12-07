TEMAS DE HOY:
Atropellado Oruro Madre agrede a sus hijos

26ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

¡Accidente trágico! Joven muere atropellado en la ruta La Paz–Copacabana; el conductor se dio a la fuga

Según informes preliminares, el conductor se dio a la fuga tras el impacto, dejando a la víctima sin asistencia. La Policía busca identificarlo.

Milen Saavedra

07/12/2025 9:15

Tragedia en la carretera La Paz-Copacabana: Joven de 26 años falleció atropellado y conductor se dio a la fuga
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

Un trágico accidente de tránsito conmocionó a la comunidad de Santa Ana, ubicada en la carretera que conecta La Paz con Copacabana, luego de que un joven de 26 años perdiera la vida al ser atropellado mientras intentaba cruzar la vía.

El lamentable suceso se registró en las últimas horas, cuando la víctima fue impactada por un vehículo cuyo conductor, de forma irresponsable, se dio a la fuga inmediatamente después del choque.

Impacto fatal y huida del responsable

Según los reportes preliminares, el impacto fue de tal magnitud que el joven falleció de manera instantánea en el lugar de los hechos.

El personal de la Patrulla Caminera y de Tránsito se hizo presente en la escena para realizar las primeras diligencias. Tras el peritaje inicial, se procedió al levantamiento legal del cuerpo, que fue trasladado a la morgue para la autopsia de ley correspondiente.

Policía intensifica la búsqueda

La Policía continúa con las investigaciones para identificar al responsable y dar con su paradero. El caso ya fue puesto a conocimiento del Ministerio Público, que estará a cargo de las acciones legales para esclarecer las circunstancias del fatal suceso.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:00

Uno decide

09:30

Baby shark big show

10:00

Paw patrol

10:30

The thundermans

11:00

Mundial sub-17

11:30

Mundial sub-17

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:00

Uno decide

09:30

Baby shark big show

10:00

Paw patrol

10:30

The thundermans

11:00

Mundial sub-17

11:30

Mundial sub-17

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD