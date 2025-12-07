¿Sol o lluvias? Conozca cómo estará el clima este domingo 7 de diciembre en el eje troncal del país

El eje troncal del país registrará este domingo 7 de diciembre lluvias intermitentes y cambios de temperatura durante la semana, afectando principalmente a La Paz, Santa Cruz y Cochabamba.

Las condiciones meteorológicas alertan a la población sobre la necesidad de tomar precauciones, especialmente en zonas urbanas y carreteras.

En La Paz, se esperan jornadas nubladas con lluvias, tormentas eléctricas y temperaturas que oscilarán entre 12° de mínima y 21° de máxima, durante el día se alcanzarán los 16°.

En Santa Cruz, se prevén día lluvioso y tormentas eléctricas, con máximas cercanas a 31° y mínimas de 22°.

Por su parte, Cochabamba presentará lluvias continuas, con temperaturas estarán entre 10° mínimo y máximo, 21°. Se recomienda a la población tomar previsiones.

Clima en La Paz:

Clima en Santa Cruz

Clima en Cochabamba

