¿Sol o lluvias? Conozca cómo estará el clima este domingo 7 de diciembre en el eje troncal del país

El pronóstico anticipa lluvias intermitentes y variación térmica en las principales ciudades del país, con impacto en zonas urbanas.
07/12/2025 8:23
Escuchar esta nota
El eje troncal del país registrará este domingo 7 de diciembre lluvias intermitentes y cambios de temperatura durante la semana, afectando principalmente a La Paz, Santa Cruz y Cochabamba.
Las condiciones meteorológicas alertan a la población sobre la necesidad de tomar precauciones, especialmente en zonas urbanas y carreteras.
En La Paz, se esperan jornadas nubladas con lluvias, tormentas eléctricas y temperaturas que oscilarán entre 12° de mínima y 21° de máxima, durante el día se alcanzarán los 16°.
En Santa Cruz, se prevén día lluvioso y tormentas eléctricas, con máximas cercanas a 31° y mínimas de 22°.
Por su parte, Cochabamba presentará lluvias continuas, con temperaturas estarán entre 10° mínimo y máximo, 21°. Se recomienda a la población tomar previsiones.
Clima en La Paz:
Clima en Santa Cruz
Clima en Cochabamba
