TEMAS DE HOY:
Oruro Madre agrede a sus hijos Narcotráfico en Cochabamba

24ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Noticias

¿A cuánto se cotiza el dólar paralelo este domingo 7 de diciembre en Bolivia?

Nuevas variaciones se registran en el dólar paralelo este domingo, según muestran plataformas digitales.

Red Uno de Bolivia

07/12/2025 8:06

Escuchar esta nota

Según datos emitidos este 7 de diciembre de 2025 por el portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense se cotiza en el mercado paralelo con un precio a la venta de 9.48 (BOB) y un precio de compra de 9.52 BOB.

La cotización del tipo de cambio para la venta con relación a la pasada jornada sufrió variaciones, puesto que el dólar paralelo llegó a registrar un precio a la venta de 9.53 (BOB) y hoy registra 9.48 (BOB).

En tanto, el precio para la compra se registró la pasada jornada en 9.52 (BOB), y en este domingo registra la cifra de 9.52 (BOB).

La moneda extranjera en su cotización paralela sufrió algunos cambios en estas últimas semanas, en comparación con las cifras registradas el mes de mayo, que incluso llegó en su cotización a 20 (BOB) por cada dólar.

Por otro lado, según datos obtenidos por el sitio https://bolivianblue.net/#google_vignette, el dólar blue boliviano, que se actualiza cada 15 minutos, cotiza este domingo una variación, ya que a la compra se registra en 9.57 (BOB) y 9.54 (BOB) para la venta.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

08:00

Uno decide

08:15

Uno decide

08:30

Uno decide

09:00

Uno decide

09:30

Baby shark big show

10:00

Paw patrol

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

08:00

Uno decide

08:15

Uno decide

08:30

Uno decide

09:00

Uno decide

09:30

Baby shark big show

10:00

Paw patrol

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD