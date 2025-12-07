¡Luto en el baloncesto! Hallan sin vida a Elden Campbell, excampeón de la NBA

El exbasquetbolista Elden Campbell, figura de la NBA en la década de los 90 e inicios de los 2000, fue encontrado sin vida en la orilla de Pompano Beach, Florida, tras sufrir un incidente mientras realizaba una jornada de pesca. Campbell, de 57 años, había salido solo al mar y su cuerpo apareció junto a una moto acuática, según el reporte policial divulgado en días recientes.

Las unidades de emergencia llegaron al lugar luego de que un ciudadano alertara sobre un cuerpo arrastrado por el agua. El personal médico confirmó el fallecimiento en el sitio y, posteriormente, las autoridades determinaron que la causa de muerte fue un ahogamiento. La familia del exdeportista señaló que la salida al mar era una actividad habitual y que no presentaba problemas de salud previos.

Campbell, recordado por sus nueve temporadas en Los Angeles Lakers y por obtener un título con Detroit Pistons en 2004, fue homenajeado por diversas figuras del baloncesto. Magic Johnson expresó públicamente su pesar y destacó las cualidades humanas y deportivas del pívot, a quien consideró un compañero excepcional dentro y fuera de la cancha.

El exjugador deja a su esposa Rosemary y a sus cuatro hijos, además de hermanos y familiares que confirmaron que Campbell estaba pescando el día de la tragedia. La NBA también emitió un comunicado enviando condolencias y reconociendo la trayectoria del deportista, quien disputó 15 temporadas en la liga defendiendo las camisetas de Lakers, Hornets, SuperSonics, Pistons y Nets.

