¿Kylian Mbappé fuera del Mundial? Lo que se sabe sobre su lesión

Kylian Mbappé corre el riesgo de perderse el Mundial si fuerza la lesión que padece. Según informan medios internacionales como Cadena SER, L’Equipe y Diario Sport, el delantero podría perderse lo que resta de la temporada con el Real Madrid y, en consecuencia, también la Copa del Mundo con la selección francesa.

Diario Sport, citando a Cadena SER, señaló que el parte médico del atacante habla de un esguince en su rodilla izquierda, pero que este podría derivar en una rotura del ligamento cruzado posterior si regresa prematuramente a los terrenos de juego.

Por su parte, L’Equipe, citado por el periodista Fabrizio Romano, ofrece una versión más alentadora e informa que Kylian Mbappé no necesitará cirugía de rodilla. Los exámenes realizados en Francia revelaron un esguince y que el jugador necesita reposo, no una intervención quirúrgica.

Por el momento, el delantero del Real Madrid y de la selección de Francia no debe volver a la acción si no quiere arriesgarse a perder competencias importantes con su club y su país, como la Champions League y la Copa del Mundo 2026.

