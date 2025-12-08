Mbappé jugará con el dedo roto: el dolor al límite en el Real Madrid ante el City

Kylian Mbappé, delantero francés del Real Madrid, sufrió ante el Celta de Vigo una rotura en el dedo anular de la mano izquierda, que no le impedirá jugar el miércoles ante el Manchester City, pero le condicionará en un partido para el que ha dado un paso atrás Eduardo Camavinga y tiene pocas opciones de llegar Dean Huijsen.



Xabi Alonso no para de recibir malas noticias. A la grave lesión de Éder Militao, confirmada en la mañana del lunes, una rotura muscular con afectación al tendón que le mantendrá cerca de cuatro meses de baja, se suma una nueva dolencia de Mbappé y la evolución negativa de dos jugadores que tenían opciones de jugar ante el Manchester City el miércoles.



Mbappé sufrió una rotura en el dedo anular izquierdo ante el Celta. No le impidió acabar el encuentro de LaLiga, pero condicionó su rendimiento por el dolor. Según informan a EFE fuentes del club blanco, podrá ser titular ante el City, con un vendaje de protección como en su día ocurrió con Karim Benzema.



Pese a que su compatriota Camavinga fue convocado, no disputó ningún minuto ante el Celta y el lunes tuvo malas sensaciones en el entrenamiento. Arrastra un esguince de tobillo sufrido el pasado miércoles en San Mamés, que complica su presencia ante el City en la Liga de Campeones tras un paso atrás inesperado.



Prácticamente, a falta del entrenamiento del martes, no tiene opciones de jugar como Huijsen, que sigue fuera del grupo por su dolencia muscular en el muslo izquierdo. Tampoco podrá contar Xabi Alonso en defensa con Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, David Alaba y Ferland Mendy, con tiempo de recuperación por delante por sus lesiones.



Y sufren molestias tras el encuentro liguero ante el Celta Antonio Rüdiger, Fede Valverde y Jude Bellingham, que en principio no les impedirá jugar en 'Champions' en un partido en el que el Real Madrid busca una reacción inmediata ante el City. EFE



